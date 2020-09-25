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Aktüel Muş'ta Roma dönemine ait 132 tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

Muş'ta Roma dönemine ait 132 tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 01:23:31 -
Muş'ta Roma dönemine ait 132 tarihi eser ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta Roma dönemine ait 125 sikke ile 7 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu dün, bir şüphelinin üst aramasında, Roma dönemine ait 125 sikke ve 7 obje olmak üzere 132 parça tarihi eser bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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