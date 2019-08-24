Muş’ta 250 çocuk delikanlılığa ilk adımını attı

Muş Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği 2. Geleneksel Sünnet Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Muş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen sünnet şöleni büyük bir coşkuyla düzenlendi. Sünnet şöleni kapsamında ilk olarak çocuklar, aileleriyle birlikte nostajik trenle şehri gezdi. Şehir turunun ardından Lale Vadisi Parkında devam eden ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölene Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Asya, program öncesi sünnet kıyafetleri ile şölene renk katan çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sünnet şöleni protokol konuşmalarının devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, “Bir anne-babanın çocuğunun hayatında görmesiyle mutlu olduğu belli evreler vardır. Bunun ilk evresi de çocuğunun sünnet olduğunu görmesidir. Geçen yıl ilkini icra ettiğimiz ve ziyadesiyle memnun olduğumuz, yaklaşık 260 dolayında çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu yıl da, Sultan Alparslan’ın şanı ve şerefiyle yücelen, O’nun kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı, özellikle 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleri 948’inci yıldönümünü kutlamak üzere hazırlandığımız bu haftaya hazırlıklı olarak bu programı icra ettik” dedi.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerle vatandaşların gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Asya, “2019 seçimlerinin ana teması olan gönül belediyeciliğini inşa etmek, gönüllere dokunmak, gönülleri yapmak ve sevgi tohumlarını ekmek üzere göreve geldiğimiz günden bugüne belediyemizin asli görevlerinin yanında gönülleri tesis etmeye gayret gösterdik. Bu tür etkinliklerle de gönüllerin güzelliğini görmekten mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bu şehrin, altyapısıyla üstyapısıyla, parkı bahçesiyle, yolları kaldırımlarıyla, sosyal, kültür ve gençlik merkezleriyle, millet bahçesiyle, daha çok sosyal tesisleri oluşturma noktasında çaba ve çalışma sarf edeceğimiz gibi, çocuklarımızın eğitimine, çocuklarımızın geleceğini güzel bir şekilde inşa etmek için daha çok kültürel ve sosyal faaliyetler icra edeceğimizi bir kez daha taahhüt ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Elbette ki biz sıkıntılı olan işle başladık. Altyapı meşakkatleri, su kesintileri, yol bozuklukları gibi sıkıntılar var. Ama en nihayetinde bizim yaptığımız iş yıllara sari gecikmiş işlerin yeniden başlamasıdır. Allah nasip ederse 2019 yılı sonu itibariyle artık bu şehrin altyapısının tümünü yapmış bitirmiş, daha çok bu tür etkinliklerle halkımızla buluşma noktasında gayret, samimiyet ve çaba sarf edeceğimizi bir kez daha beyan ederim.”

Daha sonra konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de söz konusu etkinliğin önemine dikkat çekerek belediye yetkililerini güzel çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise yaptığı konuşmada, “İnsan hayatında önemli tarihler var. Bunlardan bir tanesi de erkek yavrularımızın sünnet merasimidir. Biz Müslümanlar açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Biz inşallah bu çocuklarımızın mutluluğu, ileride evlilik şölenleriyle devam eder ve daha nice mutluluğa adım atarlar” diye konuştu.

Konuşmasında Malazgirt Zaferi etkinliklerine değinen Vali Gündüzöz, “Pazartesi günü 26 Ağustos’un 948’inci yıldönümü. Neredeyse bu topraklara, bu milletin girdiği tarihl bin yıl olmuş. Biz o büyük ecdadın torunlarıyız ve neredeyse bin yıldır Muş’tayız ve Anadolu’dayız. Tabii ki Malazgirt önce Muş’un. Muş da Türkiye’nin. Dolayısıyla Malazgirt aziz milletimizin yani hepimizin. Sonuç itibariyle, bugünler milli birlik ve beraberlik günüdür, kimsenin bir şeyleri bulandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Muşlular olarak, Malazgirt’te önce biz olacağız ve o meydanda önce biz bulunacağız. Bu memleketin her köşesinden gelen aziz kardeşlerimizi de orada bekliyoruz. Muş ve Malazgirt belediyeler ’Evimiz evinizdir’ diye bir kampanya başlattı. Eğer otellerde kalmak istemiyorlarsa, evlerimiz açık bir şekilde bekliyoruz. Tüm Türkiye’deki kardeşlerimize seslenmek istiyorum, biz Muş’ta, Malazgirt’te sizleri ağırlamaktan şeref duyarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm bakanlarımızın teşrifleriyle, ülkenin her yerinden gelen vatandaşlarımızın teşrifleriyle düzenlenecek etkinlik meydanını en az 100 bin kişiyle dolduracağız. Bunun da inşallah yarısı Muş’tan olacak ve birlik beraberliğimizi tüm dünyaya oradan sesleneneceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Sünnet Şöleni Grup Tillo ekibinin konseri ile devam etti.