Muş'ta 10 köy ile 21 mezra yolu açıldı

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu, karla mücadele ekiplerin 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte gece başlayan kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yolun açılması için başlattı.

Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yolları açmayı başardı.

İş makinesi operatörü Osman Acıman, gazetecilere, kar nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Mevsimin ilk karının Çavuştepe mevkisine yağdığını ifade eden Acıman, "Bu bölgede yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Biz de bazen çalışmakta güçlük çekiyoruz. Halkımız için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik." dedi.

Bölgedeki dağlar da yağışın ardından beyaza büründü.