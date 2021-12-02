Müslüme’nin dedesi hasta mı? Müslüme’nin otopsisi çıktı mı?

Müslüme son dakika haberleri: Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin de devreye girmesiyle birlikte Müslüme’nin 10 gün sonra dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Hasan Yağal'ın emniyetteki ifadeleri değerlendirildi ve tutuklandı. Türkiye, Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası gözlerini bu olaya çevirdi ve son dakika gelişmelerini yakından takip etti.

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal hangi cezaevinde?

Samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi. Kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu.

Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal'ın yemekleri gardiyanlar tarafından veriliyor. Boz ve Yağal, zarar görmemesi için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor. Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi.

Müslüme DNA raporu çıktı mı?

Hürriyet'in haberine göre; Dede Hasan Yağal'ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal'a ait olduğu tespit edildi. Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.

Müslüme’nin otopsi sonucu çıktı mı?

Müslüme'nin otopsu raporu henüz belli olmadı. Mersin'de yapılan otopsi sonrasında Müslüme'nin cenazesi İstanbul'a gönderilecek. İstanbul'da yapılacak detaylı otopsi sonrasında küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ve tecavüze uğrayıp uğramadığı belirlenecek.

Müslüme nasıl öldü?

Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim.

Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..." Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da küçük kızın açık bir arazide ölü bulunması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi