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Aktüel Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal hangi cezaevinde?
Aktüel

Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal hangi cezaevinde?

Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal nerede? Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada kaybolan ve cansız bedenine 10 gün sonra dağlık bir ormanda bulunan Müslüme’nin ölümüne ilişkin sır perdesi halen çözülemedi. Müslüme’nin ölümü sonrası gözaltına alınıp sorgulanan ve sorgusu sonrası tutuklanan dede Hasan Yağal hakkında bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, davaya ilişkin gizlilik ihlali yapan yayınlara soruşturma başlatılacağını açıklarken, Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal’ın hangi cezaevinde olduğu da merak edilmekte. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal hangi cezaevinde yatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:37:00 - 2021-11-30 13:41:05
Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal hangi cezaevinde?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 aile yakınından biri olan dedesi tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Yağal,  Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.

Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal hangi cezaevinde?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım’da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme’nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. 

müslüme dedesi hasan yağal

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım’da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal’ın cenazesi 20 Kasım’da Karaman’da toprağa verilmişti. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakınının sorgusu tamamlanmış, dedesi Hasan Yağal, tutuklanmıştı. İstanbul’da samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu.

Müslüme'nin kardeşleri nerede?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığı, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini bildirdi.

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