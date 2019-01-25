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Müslümanlar karla kaplı Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

Filistin'in başkenti Kudüs'te etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası Mescid-i Aksa ve çevresi beyaza büründü. Soğuk hava ve koşullara aldırış etmeyen Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın karlı kaplı bahçesinde namaz kıldı.

25 Ocak 2019 Cuma 00:46
Müslümanlar karla kaplı Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

Kudüs'teki Mescid-i Aksa Camii'nde kar altında namaz kılanların görüntüsü Kudüs'ten ayrı düşen Müslümanların gönlünde taht kurdu.

Kudüs dört yıl sonra ilk kez bu hafta karla kaplandı. Vatandaşlar, nadiren gördükleri karın tadını çıkarmak için sokaklara aktılar, hatta bazıları kızaklarla kaydı.

Karla kaplı zeminde namaz kıldılar

Düzinelerce Müslüman, El Aksa Camii'ne ulaştı ve yoğun olarak karla kaplı zeminde namaz kıldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Haftanın başlarında yaşanan şiddetli çöl rüzgarları Filistin'e kum ve toz taşıyordu. Sağanak yağmur ve dolunun çamur nehrine çevirdiği sokaklarda araçlar hasar gördü.

Gazze'de balıkçılar limana geri döndü ve fırtınalı denize karşı korumak için teknelerini demirledi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 00:46
  1. Mescid-i Aksa
  2. Kudüs

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