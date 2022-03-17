'Müslümanlar düşmanım' dedi, Chelsea taraftarları ayağa kalktı!

'Müslümanlar düşmanım' diyen Joe Ricketts'a satın almayı düşündüğü Chelsea'nin taraftarları tepki gösterdi.

Chelsea'ye sürekli yeni talip çıkarken ABD'li milyarder Joe Ricketts'ın rekor bir teklif sunacağı haberleri, İngiliz taraftarları çılgına çevirdi.

Akşam'da yer alan habere göre; önceki yıllarda, 'Müslümanlar benim doğal olarak düşmanım. İslam'ın toplumumuzun bir parçası olmasına izin veremeyiz. İslam bir din değil, bir külttür.' diyen Ricketss, siyahilerle ilgili de ırkçı söylemlerde bulunmuştu.

'HAKIM ZIYECH'İN SURATINA NASIL BAKACAKSIN?

Chelsea taraftarları, 'Böyle birinin Chelsea'nin sahibi olması düşünülemez. Chelsea böyle birine satılamaz. Takımdaki Hakim Ziyech, N'Golo Kante ve Antonio Rudiger gibi Müslüman futbolcuların suratına nasıl bakacaksınız' şeklinde tepki gösterdi.