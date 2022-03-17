  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 'Müslümanlar düşmanım' dedi, Chelsea taraftarları ayağa kalktı!
Spor

'Müslümanlar düşmanım' dedi, Chelsea taraftarları ayağa kalktı!

'Müslümanlar düşmanım' diyen Joe Ricketts'a satın almayı düşündüğü Chelsea'nin taraftarları tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 10:50:00 -
'Müslümanlar düşmanım' dedi, Chelsea taraftarları ayağa kalktı!

'Müslümanlar düşmanım' diyen Joe Ricketts'a satın almayı düşündüğü Chelsea'nin taraftarları tepki gösterdi.

Chelsea'ye sürekli yeni talip çıkarken ABD'li milyarder Joe Ricketts'ın rekor bir teklif sunacağı haberleri, İngiliz taraftarları çılgına çevirdi.

Akşam'da yer alan habere göre; önceki yıllarda, 'Müslümanlar benim doğal olarak düşmanım. İslam'ın toplumumuzun bir parçası olmasına izin veremeyiz. İslam bir din değil, bir külttür.' diyen Ricketss, siyahilerle ilgili de ırkçı söylemlerde bulunmuştu.

'HAKIM ZIYECH'İN SURATINA NASIL BAKACAKSIN?

Chelsea taraftarları, 'Böyle birinin Chelsea'nin sahibi olması düşünülemez. Chelsea böyle birine satılamaz. Takımdaki Hakim Ziyech, N'Golo Kante ve Antonio Rudiger gibi Müslüman futbolcuların suratına nasıl bakacaksınız' şeklinde tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mutmaine

bizim içimizde de var bunlardan..rakı balık, heykel keyfi yaparlar,tek bildikleri çamur atmaktır...namaz kılanlarıda hazmedemezler, hristiyan gibi gezerler, konuşur düşünürler...tek farkları bu kadar zengin değiller...

ccc

Bunun gibi şahışlar işte ülkemizde chp yi iktidar olarak görmek istiyor 6+1 ittifakı ve bunlar İslam'ın düşmanlarıdır.
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay