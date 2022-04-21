Müslümanlar birlik olsa, siyonisti tükürüğünde boğar

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Filistin’deki Müslümanlara her türlü zulmü uygulayan İsrail’in, Mescidi Aksa’da ibadet edenlere yönelik saldırılarına devam etmesi tepki topluyor.

Her sene Ramazan ayını seçmesi manidar

İsrail’in her Ramazan ayında Filistin halkına karşı şiddet kullandığını ifade eden Diyanet- Sen Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cebrail Yakışır, “ İsrail’in Müslümanlara yönelik tutumu kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla Allah’ın laneti onların üzerine olsun. İsrail zulüm de her sene Ramazan ayını seçmesi manidardır. Müslümanları tahrik etmek istiyorlar”

Dr. Yakışır: Yaptırım gücü uygulanmalı

Dr. Cebrail Yakışır, “İsrail Büyükelçiliği önünde İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin eylemler yaptık. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yalnız olmadığını, bu saldırılara bir son verilmesi noktasında haykırdık. STK’lar olarak bizler üzerimize düşeni yaparken, her ne kadar uluslararası anlaşmalar olsa da hükümetin de bu noktada adımlar atmasını bekliyoruz. İsrail Büyükelçiliği önünde eylem yapılıyor. Diyanet’e bağlı diğer sendikalardan aynı şekilde sesin yükselmemesi de bizleri rahatsız ediyor. Diğer Arap ülkelerin liderleri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın binde biri kadar olmuş olsalardı o sıkıntılar yaşanmazdı. Yine de daha fazla yaptırım gücü kullanılabiliniyor ise kullanılsın” diye konuştu.

Birlikteliğin olmaması İsrail'in işine geliyor

Yakışır, “İsrail’e karşı Müslümanların bir yaptırım gücü uygulaması lazım. Eğer bir yaptırım olmazsa sadece basın açıklamalarıyla destekler olursa bu işin sonu gelmez. İsrail kendisine göre kendi işini yapıyor. İslam coğrafyası da dik duruşuyla kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Ümmetin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. 2 milyara yakın Müslüman var. Ama malesef bölük bölük parça parça. Dolayısıyla İsrail’de bunu fırsata çeviriyor. Yoksa Müslümanlar birlik içerisinde olsa 8 milyonluk İsrail’i tükürüğüyle boğar. Fakat bizlerde birliktelik olmadığı için İsrail de kendi işini yapıyor” ifadelerini kullandı.