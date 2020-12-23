Müslümanın noel ile de haram ile de işi olmaz!

Dinimizde ve kültürümüzde yeri dahi olmayan yılbaşı çılgınlığı için AVM’ler, caddeler, sokaklar ve bazı dükkanlar süsleme yaparak insanları israfa teşvik ediyorlar. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Dinimizde ve kültürümüzde olmayan yılbaşı çılgınlığından uzak durmak gerekir” dedi. Yaklaşan tehlikeye dikkati çeken Ünal şunları dile getirdi:

Aile düşmanlarına dur denilmeli!

“Her yılbaşı öncesinde çamlar, özenti sebebiyle ve bir akşamlık zevk için kesilmektedir. Geleceğimiz ve millî servetimiz yok edilmektedir. Peygamber Efendimiz, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ buyurmaktadır. Böyle bir inancın sahibi insanların ağaç katline yol açması anlaşılır bir durum değildir. Dinî ve millî anlayışımızda ve şahsiyetimizde bulunmayan Noel Baba figürünün, mağazaların önünde yer alması kabul edilebilir bir durum değildir. Yılbaşı diye gayri ahlaki davranışların meşru gösterilmesi, içki, kumar, piyango gibi insanların hem sağlığını, hem zihnini, hem de aileleri parçalayan uygulamalara dur denilmelidir. Özellikle de geleceğimiz çocuklarımızı bu çılgınlıktan korumak gerekir. Yılbaşı sadece zamanın geçmesidir. Yeni bir takvim yılının oluşmasıdır. Yapılacak iş bellidir. O da muhasebe yapmaktır. Müslüman Türk toplumunda yılbaşı dolayısıyla özel eğlenceler düzenlendiği görülmemiştir. Öyle bir medeniyetimiz var ki, başka yerleri anlayışları taklit etmeye ihtiyacımız yoktur. Yanlışlıkların adet haline getirilmesi geleceğimiz için tehlikedir. Milli kültürümüzü yok etmek yarınlarımız için sakıncalıdır.”

İnanç ve kültürümüze dönmeliyiz

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da şunları ifade etti: “Fertlerin, ailelerin, milletlerin ve devletlerin ayakta kalabilmesi, sahip oldukları değerleri korumakla mümkündür. Bu değerler; örf, adet, gelenek, görenek, kültür ve dini inançlar bütünüdür. Yeryüzünde bulunan en ufak toplulukların dahi kendilerine özgü değerleri vardır. Değerlerini unutan hiçbir topluluk, millet ve devletin ayakta kalması mümkün değildir. Kadim geçmişimize bakıldığı zaman bizi biz yapan değerlerin neredeyse tamamını unutur olduk. Özellikle yılbaşı adı altında kutlanan ve noel yortusu olarak tarif edilen kutlamaların ne dinimizde ne de örf, adet ve kültürümüzde yer almadığından bahisle, millet olarak bu tür hayat tarzını elimizin tersi ile itmemiz gerekmektedir. Diğer taraftan ekonomik olarak da fuzuli harcamaları gerektirmekte, ağaçlar kesilip bir gecelik eğlenceye kurban edilmektedir. Bizi biz yapan inanç, kültür, örf, adet ve geleneklerimizin yeniden fabrika ayarına dönüştürülmesi için sorumluluk sahibi herkesin taşın altına elini değil gövdesini koymasıdır.”