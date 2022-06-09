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Spor Müslüman olan Thomas Partey adını değiştirdi
Spor

Müslüman olan Thomas Partey adını değiştirdi

Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey, Müslümanlığa geçerken ismini Yakubu olarak değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 14:12:00 -
Müslüman olan Thomas Partey adını değiştirdi

Arsenal'in yıldızı Thomas Partey, Faslı Sara Bella ile evlenmişti. Ayrıca Ganalı yıldız Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçti ve bu karar sonrası ismini de değiştirdi.

Thomas Partey, ismini Yakubu yaptı fakat şimdilik eski ismi birçok alanda geçerliliğini koruyacak.

Kayıtlarda Partey kullanılırken formasının arkasında da Thomas yazacak.

Doğu Gana'da Hristiyan olarak yetişen Partey, Mart ayında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Bella sayesinde Müslüman olduğunu belirtmişti.

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