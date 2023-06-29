Müslüman düşmanlığı Alman halkının büyük bir bölümünde yaygın!

Almanya'da uzmanların hazırladığı rapor, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya koydu.

Eski İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in 2020'de atadığı 9 kişilik "Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu", ülkedeki Müslüman düşmanlığına ilişkin rapor hazırladı.

Rapor, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juliane Seifert'e teslim edildikten sonra kamuoyuna açıklandı.

Grup, bilimsel araştırmalar, polis suç istatistikleri, ayrımcılıkla mücadele kurumları, danışma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarının belgelerine dayanarak Alman toplumundaki Müslüman düşmanlığını araştırdı.

Raporda, araştırmaların ve belgelerin Almanya'daki Müslüman karşıtı tutumlara ilişkin bilgiler sağladığı belirtilerek, "Bunlardan Müslüman düşmanlığının, toplumda marjinal bir durum değil, Alman halkının büyük bir bölümünde yaygın olduğu ve yıllardan beri yüksek seviyede kaldığı görülüyor." ifadesi kullanıldı.

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Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı aktarılan raporda, Müslümanların, bir yandan özellikle "yabancı" göçmenler olarak algılandığı, diğer yandan da sözde "geri kalmış" bir dinin mensupları olarak görüldüğü ve bu algılardan dolayı Müslümanların iki kez olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda, Müslümanların yoğun bir şekilde sosyal ayrımcılığa maruz kaldığı aktarılarak, bunların eğitim, istihdam ve konut piyasası ile medya ve siyaset alanlarında da yaşandığı vurgulandı.

Kendilerini dindar olarak tanımlayan, Müslüman bir dernekte faaliyet gösteren veya dini çağrışımlar içeren giysiler giyen kişilerin Müslüman karşıtı ırkçılıktan en fazla etkilendiğine işaret edilen raporda, özellikle başörtülü kadınların Müslüman düşmanlığıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Eğitim alanında Müslüman öğrencilerin ve öğretmenlerin Müslüman düşmanlığının çeşitli şekillerini tecrübe ettiği aktarılan raporda, Müslüman öğrencilerin performans değerlendirmelerinde olduklarından daha kötü durumda gösterildiği, Müslümanlarla ilgili ırkçı düşüncelerin eğitim araçları üzerinden de öğrencilere aktarıldığı kaydedildi.