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Dünya Müslüman düşmanı Eric Zemmour'un kafasında yumurta kırdılar
Dünya

Müslüman düşmanı Eric Zemmour'un kafasında yumurta kırdılar

İslamofobik açıklamalarıyla gündemden bir türlü düşmeyen Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, yumurtalı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 23:53:00 - 2022-03-13 01:02:27
Müslüman düşmanı Eric Zemmour'un kafasında yumurta kırdılar

Fransız aşırı sağcı, Müslüman ve göçmen karşıtı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a yumurtalı protesto düzenlendi. O anlar kameralara yansıdı.

Fransa’da seçim öncesinde adayların çalışmaları ve ziyaretleri devam ediyor. Aşırı sağcı, Müslüman ve göçmen karşıtlığı ile tanınan Eric Zemmour da Moissac kasabasına bir gezi düzenlendi.

Kafasında yumurta kırdılar

Zemmour burada yumurtalı protestoyla karşılandı. Fransız aday arasından indiği sırada bir Fransız tarafından kafasında yumurta kırıldı. Eylemin Eric Zemmour'un hakaret içeren sözleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Müslümanlara ve göçmenlere karşı nefret ifadeleri

Fransa'da son yıllarda Müslümanlar ve yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen tartışmalı isim Eric Zemmour, Müslümanların Fransa'yı kaosa ve iç savaşa götürdüğünü savunmuştu.

Eric Zemmour daha önce de çıktığı radyo programında, Müslümanların yoğun şekilde yaşadığı şehirleri Afganistan'a benzetmişti. Zemmoour ayrıca bir TV programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendirdiği için 10 bin euro para cezasına çarptırmıştı.

 

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