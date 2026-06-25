Müslüman cenazesini ‘Anan mutlaka anandır ama baban belki babandır’ sözleriyle anlatmıştı! Müptezel Müjdat’a hapis cezası!

Müjdat Gezen'in "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada karar çıktı

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Gezen, söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini ancak halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını ifade etti.

Gezen, savunmasında söz konusu sözlerini anımsattı ve şöyle söyledi: "Bu beyanlarda geçen 'Müslümanlarda bir adet vardır biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür bilir misiniz sebebini? Anadolu'daki çok sevdiğim bir laf vardır. Anan mutlaka anandır baban belki babandır. Anne garanti' beyanım Peygamberimiz Hz Muhammed'in de söylediği gibi 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Benim buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek için kullanılmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

ÖNCE 6 AY HAPİS VERİLDİ

Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesi uyarınca önce 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı önce 5 aya, ardından basit yargılama usulü indirimi uygulayarak 3 ay 22 güne düşürdü.

Ayrıca, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Karar kapsamında Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.