Musluklar nasıl doğru temizlenir? Musluk ve bataryaları kireçten doğru arındırın

Hoş olmayan kirler ile birlikte lavabo armatürleri mikrobiyal bakterilerin üremesine meyillidir. Bazı mikrop tipleri, yüzey lekeleri ve kokuları gibi sorunlara neden olma potansiyeline sahip olduklarından musluklarınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Yöntemi uygulama sırasında doğru sonuç almak için uygulamaları tam olarak yapmanız gerekmektedir.

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Limon kullanımı

Limon içerisinde yüksek meyve asidi içermektedir. Meyve asitleri kararmaya yüz tutmuş muslukların temizlenmesinde, parlatılmasında kullanılmaktadır. Kararmaya yüz tutmuş musluk modelleri konusunda limonu ortadan ikiye bölmeniz gerekmektedir. Bölmüş olduğunuz limonlar ile Kararmaya yüz tutmuş musluk modellerinin kararan bölümlerini ovarak ve bir süre bekletmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise kararmaya yüz tutmuş musluk modelleri sıcak su ile ovmaya başlayın. Bu işlemin kısa sürede etki göstermesini isterseniz düzenli olarak musluklarınızı ovmanızı sizlere öneriyoruz.

Karbonat kullanımı

Karbonat, özellikle ev içerisinde kararmaya yüz tutmuş musluk modellerini parlatmak için sıkça kullanılan maddeler arasındadır. Kimyasal içermemesi nedeniyle kararmaya yüz tutmuş musluk modellerine verilecek olan zararları da en aza düşürmektedir. Kararmaya yüz tutmuş musluk modelleri konusunda yapmanız gereken karbonatın içerisine düşük oranlarda sıcak su koyarak karıştırmanızdır. Daha sonra karbonatı kararmaya yüz tutmuş musluk modellerinin kısımlarına dikkatlice sürerek en az yarım saat bekletmeniz gerekmektedir. Bu bekleme süresi sonrasında sıcak su ile muslukları yıkamanız gerekmektedir.

Kimyasal madde kullanımı

Piyasa üzerinde farklı markalarda pas sökücü, parlatıcı özellikte kimyasal ürünleri yer almaktadır. Kararmaya yüz tutmuş musluk modelleri sizlere sunmuş olduğumuz önerilere rağmen temizlenmemesi durumunda son aşama olarak kimyasal ürünlerden yararlanabilirsiniz. Muslukların kararmasını önlemek isterseniz su ile temasının az olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu alanda Kararmaya yüz tutmuş musluk modellerini kullanımdan sonra sık sık bir peçete ya da bez kullanarak kurulamanız önemlidir. Sizlere sunduğumuz öneriler ile eviniz içerisinde tertemiz parlayan musluk modellerine erişebilirsiniz. Temizlik konusunda aradığınız tüm detayları güncel şekilde internet adresimiz üzerinde kolayca bulabilirsiniz.

Lavabo musluklarının temizliği sık sık yapılmadığı zamanlar garip donuk ve mat görünmelerine neden olabilir. Bununla birlikte, uzun süre temiz olmamaları çok donuk olmalarına neden olabilir ve mikroplarla kirlenme şanslarını arttırır. Doğru temizlik ürünlerini kullanmak, temizlik işlemini yalnızca sizin için kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda musluğun ömrünün uzaması için hayati önem taşır. Banyo ve mutfak lavabo armatürleriniz özellikle kirli görünüyorsa ve onları tekrar parlatmak istiyorsanız, en iyi nasıl temizleyeceğinizi anlamanıza yardımcı olacak ipuçları..

Musluk temizliğini bilmek- Pratik bilgiler

Lavabo armatürünüzün nasıl temizleneceğini bilmek, hangi temizlik ürünlerinin ve araçlarının işi yaradığını bilmek son derece önemlidir. Musluğunuzun montajını yapan ustalara, musluk temizliğinde önerecekleri bir temizleme aracının olup olmadığını sorun. Sert süngerler veya aşındırıcı fırçalar kullanmak çoğu yüzeyler için iyi bir fikir olmayabilir. Çoğu durumda, bir temizlik bezi temizlik için yeterli olabilir.

2. Musluğu temizlemek için bulaşık sabunu ve ılık su kullanın

Musluklarınız özellikle çok kirli değilse, bulaşık sabunu ve ılık suyla bir bez kullanarak silmek yeterli olacaktır. Lavabo armatürünü bulaşık sabunu ile ovalayın ve kullanılmayan bir temizlik bezi ile kurulayın. Musluğu parlatmak için kuru bir bezle parlatın.

3. Lekeler için beyaz sirke kullanmayı deneyin

Lavabo armatürleriniz lekeli ve kötü bir kir problemine sahipse, temizleme için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Yarım bardak sıcak suya yarım bardak beyaz sirke ekleyin ve bir temizleme bezini çözeltiye batırın. Devam etmeden önce armatürün yüzeyine zarar vermemesini sağlamak için çözeltiyi musluğunuzun küçük bir bölümünde test edin ve çözeltiyi kirin üzerine sürün.

4. Bir diş fırçası ve kabartma tozu lekeleri çıkarmaya yardımcı olabilir

Kabartma tozu, çoğu yüzey temizliğinde harikadır. Eski bir diş fırçasına az miktarda kabartma tozu uygulamanızı ve çok küçük bir damla su eklemenizi öneririz. Pis lekeleri gidermek için diş fırçasına uygulanan çözelti ile mutfağınızı ve banyo armatürlerinizi temizleyin. Ek öneri: Antimikrobiyal korumalı lavabo muslukları kullanın Musluklarda mikropların çoğalması, hem evde hem de kamu tesislerinde gerçek bir sorun olabilir. Bununla birlikte, lavabo armatürleri yerleşik antimikrobiyal teknolojiyle üretilebiliyor. Bu, mikropların çoğalmasını engellemeye çalıştığı için lavabo musluklarınızın yüzeyine bir koruma sağlar. Önemli bir avantaj, bu teknoloji armatürlerin yıkanmadan veya silinmeden hijyenik kalmasına yardımcı olabilmektedir.