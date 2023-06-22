Muşlu ve Litvanyalı öğrenciler e-Twinning projesi çerçevesinde buluştu

Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu anasınıfı öğretmeni Eda Ankay Yılmaz ve Litvanya Klaipdos Lopelis Darelis Pumpurlis Anaokulu öğretmeni Indr Mazeıkıene ortaklığıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu anasınıfı öğretmeni Serpil Gültekin’in de katıldığı projede, Sokrates'in "Müzik ruhun gıdasıdır" ifadesi ile yola çıkarak “Dance of notes with numbers” notaların sayılarla dansı e-Twinning projesi ile gelişime en açık yaşta olan öğrencilerin sağ ve sol beyinlerini kullanması hedefleniyor.

Litvanya ile ortaklığı yapılan projede 8 farklı okul ile çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Türkiye’den altı okuldan 8 öğretmen, Litvanya’dan ise iki okuldan iki öğretmen, anasınıfı öğrencileriyle etkinlikler uyguladı. Etkinlikte öğrenciler materyallerle kendi müzik aletlerini tasarlayarak; müzik, ritim ve matematik etkinliklerinde kullandılar. Yürütülen bu proje ile öğrencilerin matematik becerilerinin arttırılması, sanata bakış açılarının geliştirilmesi, dil ve psikometri becerileri desteklendi. Ayrıca etkinliğe müzisyen Burak Onurlu da katılım sağlayarak öğrencilere sevdikleri şarkıları seslendirerek destekte bulundu.

Türkiye ve Litvanya’dan toplam 82 kişinin katılımıyla gerçekleşen projenin güvenli internet kullanımına dikkat edilerek İngilizce olarak yürütüldüğü belirtildi.