Muşlu ailelerden çocuklarına ‘teslim ol’ çağrısı
Muş’ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP’yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürdü. Aileler, “Artık yeter yakamızdan düşün” ve “Yeter artık evlatlarımızı bırakın” yazılı pankartlar açtı.
Şemsettin Özcan 7 yıldır oğluna kavuşmanın hayalini kurduğunu ifade etti. Özcan, şunları kaydetti: “Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Allah, bu bayrağa hainlik yapanın da evladını alsın.”