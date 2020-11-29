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Spor Muslera İstanbul'a geri döndü
Spor

Muslera İstanbul'a geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, İstanbul'a dönerek sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:39:00 -
Muslera İstanbul'a geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Muslera geri döndü

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

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