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Dünya Musk'tan Çin çıkarması
Dünya

Musk'tan Çin çıkarması

Yeniakit Publisher
2023-04-01 09:07:00 -
Musk'tan Çin çıkarması

Tesla CEO'su Elon Musk'ın, nisan ayı başında Çin'i ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi.

Ziyaret ile ilgili bilgisi olan kişilerin Reuters'e verdiği demeçte, Çin Başbakanı Li Qiang ile bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyaretin zamanlaması Li Qiang'ın müsaitliğine göre ayarlanacak.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Tesla'nın en büyük ikinci pazarı konumunda. Tesla'nın Şanghay fabrikası da elektrikli otomobil üreticisinin en büyük üretim merkezi durumunda.

Musk'ın ziyareti, covid salgını ve Şi Jinping'in Çin cumhurbaşkanı olarak üçüncü dönemine geçmesinden bu yana bir ilk olacak. Li, Mart ayında başbakan olmadan önce parti sekreteri olarak Tesla fabrikasının inşasını denetlemiş ve açılışında yer almıştı.

Musk, Çin'i en son 2020'nin başlarında ziyaret etmişti. Li ve Musk da Şanghay fabrikasının 2019 açılışında tanıştılar.

Musk'ın Li ile ne görüşmeyi veya Çin'de ne yapmayı planladığını bilinmiyor ancak Tesla'nın Şangay tesisindeki üretim kapasitesini iki kattan fazla artırma planında gecikme yaşadığı biliniyor.
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Li, geçen hafta da Apple'dan Tim Cook ve Pfizer'den Albert Bourla'nın katıldığı bir iş etkinliğinde konuşma yapmıştı.

Araçlarda yer alan çok sayıda kamera nedeniyle Teslalar Çin askeri komplekslerine ve siyasi toplantı alanlarına giremiyor. Bu konuda yasak getirildi. ABD de benzer şekilde aracın elde ettiği verilerin ve kayıtların Çin devleti tarafından vatandaşlarına karşı kullanılmasından endişeli.

Ayrıca Çin'de tam sürücüsüz sürüş teknolojisini sunmak için Pekin hala onay vermiş değil.

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