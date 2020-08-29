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Dünya Musk, beyin-bilgisayar bağlantılı çipi tanıttı
Dünya

Musk, beyin-bilgisayar bağlantılı çipi tanıttı

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, insan beyni ile bilgisayar bağlantılı çipi Neuralink’i tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:25:00 -
Musk, beyin-bilgisayar bağlantılı çipi tanıttı

Münübe Yılmaz

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, insan beyni ile bilgisayar bağlantılı çipi tanıttı. Şirketi Neuralınk’in düzenlediği bir fuarda, insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurulacağını söyleyen Musk, bu sayede ciddi beyin ve sinir hastalıklarının tedavi edilebileceğini veya ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini aktardı. “Bu çiple, sağırlık, körlük, hatta felç gibi rahatsızlıkları bile tedavi edebilirsiniz” diyen Musk, bir bozuk para büyüklüğündeki çipin pek çok bilgi ve becerinin yerini tutabileceğini dile getirdi. Çipin önce bir domuzda test edildiğini belirten Musk, beyin dalgalarinin okunmasi sonucu domuzun beyninde herhangi bir olmsuz etki görülmediğini ifade etti. Çipin piyasaya ne zaman sürüleceği net bir şekilde ifade edilmezken, ücretinin son model bir akıllı telefondan fazla olmayacağı kaydedildi.

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