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Eğitim

MÜSİAD’tan eğitime katkı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında teori ve pratiği bütünleştirmek, Ar-Ge ve projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:39:00 -
MÜSİAD’tan eğitime katkı

MÜSİAD Ankara’dan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Yönetim ve bilişim sistemleri, bilimsel istatistikler ve nitelikli analiz çalışmaları ile öğrencilerin alanında uzman bir şekilde yetişmesi hedeflenmektedir. Araştırma ve modele yönelik uygulamalar ile kendisini hem bilgi hem de tecrübe olarak geliştiren öğrencilerin ülkemizde sanayinin nitelikli bir şekilde kalkınması, dışa bağlılığın azalması ve ihracatımızın artması için gayret sarf ederek yerli ve milli projeler oluşturmalıyız. Bu hususta sanayi ve üniversite camiasına örnek olacak bir şekilde OSTİM Teknik Üniversitesi ve MÜSİAD Ankara olarak teori ve pratiği bütünleştirmek, Ar-Ge ve projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü gerçekleştirilmiştir.”

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