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Ekonomi

MÜSİAD’tan dijital fuar atağı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) online düzenlenecek “1. Bölgesel Dijital Ticaret Fuarı” ile firmalar, yurtiçi ve yurtdışındaki hedef kitlelerine ulaşma imkanı bulacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:57:00 -
MÜSİAD’tan dijital fuar atağı

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, yaptığı açıklamada, 7-13 Temmuz arasında gerçekleştirilecek fuarın, Akdeniz Bölgesi’ndeki markaların dünyaya açılan kapısı olacağını belirtti. Fuarda Adana, Antalya, Alanya, Burdur, Denizli, Fethiye, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Uşak’taki şirketlerin stantlarının yer alacağını bildiren Göksu, şunları kaydetti: “Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası bir süredir uzaktan toplantılarla, eğitimlerle ve e-ticaretle bu süreci tamamlamaya çalışıyor. Biz de bu süreçte çok önemli bir proje olan dijital fuarı hayata geçirmek istedik. Ticareti dijital dünyaya taşıyan dijital fuarlar; fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.”

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