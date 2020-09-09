MÜSİAD'dan Erol Mütercimler açıklaması

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bünyesinde binlerce iş insanını barındıran, Türkiye’nin güçlü sermaye platformu MÜSİAD olarak, Mütercimler başta olmak üzere, milletimizin değerlerine fütursuzca hakaret eden herkesin karşısında yer alacağımızı ve değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğimizi, kamuoyuna bildiririz.” ifadelerini kullandı.



MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programı içerisinde Erol Mütercimler tarafından sarf edilen sözlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Kaan, “Türkiye’nin nezih eğitim kurumları olan ve bünyesinden bir Cumhurbaşkanı olmak üzere nice değerli siyasetçi, iş insanı, akademisyen ve yazar yetiştiren İmam Hatip Liselerine yönelik, Erol Mütercimler tarafından bir canlı yayın esnasında sarf edilen mesnetsiz ve çirkin sözleri, en sert şekilde kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Türk Milleti’nin büyük bir hassasiyet ve özenle koruduğu, sahip çıktığı ve seçkin eğitim almaları için çocuklarını emanet ettiği İmam Hatip Liselerine yöneltilen bu kaba sözlerin, milletin vicdanında derin bir yara açtığını belirten Kaan, “Bir kesimin yanında durup, karşı tarafı karalamak uğruna İmam Hatip Liselerine bu tavırla yaklaşan söz konusu kişinin, bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev alması ve öğrenci yetiştirmekte yetkin görülmesi, ülkemizin geleceği açısından elim bir tablo ortaya koymaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.



Kaan, “Bünyesinde binlerce iş insanını barındıran, Türkiye’nin güçlü sermaye platformu MÜSİAD olarak, Mütercimler başta olmak üzere, milletimizin değerlerine fütursuzca hakaret eden herkesin karşısında yer alacağımızı ve değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğimizi, kamuoyuna bildiririz.” açıklamasını yaptı.

