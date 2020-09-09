  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MÜSİAD'dan Erol Mütercimler açıklaması
Ekonomi

MÜSİAD'dan Erol Mütercimler açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Bünyesinde binlerce iş insanını barındıran, Türkiye’nin güçlü sermaye platformu MÜSİAD olarak, Mütercimler başta olmak üzere, milletimizin değerlerine fütursuzca hakaret eden herkesin karşısında yer alacağımızı ve değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:45:12 -
MÜSİAD'dan Erol Mütercimler açıklaması

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bünyesinde binlerce iş insanını barındıran, Türkiye’nin güçlü sermaye platformu MÜSİAD olarak, Mütercimler başta olmak üzere, milletimizin değerlerine fütursuzca hakaret eden herkesin karşısında yer alacağımızı ve değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğimizi, kamuoyuna bildiririz.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programı içerisinde Erol Mütercimler tarafından sarf edilen sözlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kaan, “Türkiye’nin nezih eğitim kurumları olan ve bünyesinden bir Cumhurbaşkanı olmak üzere nice değerli siyasetçi, iş insanı, akademisyen ve yazar yetiştiren İmam Hatip Liselerine yönelik, Erol Mütercimler tarafından bir canlı yayın esnasında sarf edilen mesnetsiz ve çirkin sözleri, en sert şekilde kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk Milleti’nin büyük bir hassasiyet ve özenle koruduğu, sahip çıktığı ve seçkin eğitim almaları için çocuklarını emanet ettiği İmam Hatip Liselerine yöneltilen bu kaba sözlerin, milletin vicdanında derin bir yara açtığını belirten Kaan, “Bir kesimin yanında durup, karşı tarafı karalamak uğruna İmam Hatip Liselerine bu tavırla yaklaşan söz konusu kişinin, bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev alması ve öğrenci yetiştirmekte yetkin görülmesi, ülkemizin geleceği açısından elim bir tablo ortaya koymaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, “Bünyesinde binlerce iş insanını barındıran, Türkiye’nin güçlü sermaye platformu MÜSİAD olarak, Mütercimler başta olmak üzere, milletimizin değerlerine fütursuzca hakaret eden herkesin karşısında yer alacağımızı ve değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğimizi, kamuoyuna bildiririz.” açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi
Gündem

Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi

İmam hatipliler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler'e Akit Tv'den ders niteliğinde bir cevap geldi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı