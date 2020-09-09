MÜSİAD EXPO Fuarı’na yurt dışından büyük ilgi

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, pandemiye rağmen Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinden rekor sayıda katılım başvurusu ve stant talebi topladı.

50 bin m2’lik alan

10 salonda, 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO’da bu yıl ilk kez açılacak girişimcilik holü ile Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor.

15 bin ziyaretçi bekleniyor

MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan, pandemiye rağmen fuar alanını bu yıl 2 katına çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti: “50 ülkeden 400 yabancı alım heyeti ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 ve İkinci 500 şirketlerinden satın alma heyetleri de fuarımızda yer alacak. Fuarımıza 24 sektörden 400’ün üstünde firma katılacak. 125 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz. İş insanlarımız büyük ilgi gösteriyor. Pandemi krizini fırsata çevirmek isteyen iş insanlarımızı fuara bekliyoruz.”