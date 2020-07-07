MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı için geri sayım başladı

Akit Ekonomi

Ocak ayında ilk duyuruları yapılan fuarda yer almak isteyen üyeler, avantajlı seçeneklerden faydalanabilecek. Bu yılki MÜSİAD EXPO Fuarı, 18-21 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. Her defasında giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliğiyle düzenlenen fuarda iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Nereden nereye?

MÜSİAD’ın ticareti geliştirmeye yönelik faaliyetlerinde önemli yer tutan organizasyon geçmişten bugüne hayırlı hizmetlerin gerçekleşmesinde de rol aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın açılış konuşmasını yaptığı 17. MÜSİAD EXPO Fuarı, 2018’de IBF, UGİK, B2B, HIGH TECH PORT programlarıyla eşzamanlı olarak İstanbul’da düzenlenmişti. Türkiye ve dünyadan binlerce iş insanına ev sahipliği yapan fuarın kapanışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilmişti. Pandemiyle örnek mücadelenin devam ettiği bir dönemde hazırlıklarına başlanan MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı ise 18-21 Kasım 2020 tarihinde ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yenilikleri kucaklayan ve global trendleri takip eden MÜSİAD EXPO Fuarı, dünya çapında destek ve talep görüyor. Birçok farklı sektörden katılımcıyı ağırlayan fuarda düzenlenen organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri ile Türkiye’nin ticari bağları gelişiyor, MÜSİAD’ın ve ülkemizin dünya pazarlarındaki etkinliği artıyor.