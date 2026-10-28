MÜSİAD buluşmasında şehrin tarım, üretim ve sanayisi masaya yatırıldı: Vali Akmeşe’den Niğde’ye yatırım daveti

DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT

Niğde’de, MÜSİAD Niğde Şubesi tarafından düzenlenen Ekonomi ve Bölgesel İş Birliği Toplantısı’nda konuşan Vali Nedim Akmeşe, Niğde’nin üretim potansiyeline, yatırım imkânlarına ve bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti. Programa katılan iş insanlarına İlimize hoş geldiniz, diyerek seslenen Akmeşe, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

“NİĞDE ÖNEMLİ BİR EKONOMİK BİRİKİME SAHİP”...

Dünyada yaşanan ekonomik dönüşümün üretim ve yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini belirten Vali Akmeşe, güvenilir üretim, güçlü altyapı, teknoloji ve nitelikli insan kaynağının öneminin giderek arttığını ifade etti.

Niğde’nin güçlü tarımsal üretimi, gelişen sanayisi, madencilik potansiyeli ve turizm değerleriyle önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Akmeşe, özellikle patates ve elma başta olmak üzere tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve markalaştırılmasıyla daha yüksek katma değer oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

“YATIRIMCILARIMIZI NİĞDE’YE DAVET EDİYORUZ”...

Sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların şehre kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Akmeşe, organize sanayi bölgelerindeki geniş parsel seçenekleri, yeni yatırım alanları ve tahsis çalışmalarının yatırımcılara önemli imkânlar sunduğunu dile getirdi.

Niğde’nin yatırım teşvik sisteminde 5. bölgede yer almasının yanı sıra Kayseri, Konya, Adana ve Mersin gibi önemli üretim ve ticaret merkezlerine yakınlığının da şehrin yatırım cazibesini artırdığını ifade eden Akmeşe, şöyle konuştu: Hedefimiz, üreticimizin emeğine daha fazla değer katmak, sanayicimizin büyümesini desteklemek ve gençlerimize yeni istihdam alanları oluşturmaktır. İş dünyamızın değerli temsilcilerini şehrimizin sunduğu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz. Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız, yatırım süreçlerinde gerekli desteği ve koordinasyonu sağlamaya hazırdır.

Niğde’nin ekonomik gelişiminin çevre illerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Vali Akmeşe, tarımsal üretim gücünün çevre illerin sanayi birikimiyle buluşturulmasının önemine işaret etti.

Lojistik ve dış ticaret imkânlarının daha etkin kullanılmasının işletmelerin yeni pazarlara ulaşmasına ve ortak yatırımların gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Akmeşe, MÜSİAD gibi iş dünyasının farklı sektörlerini ve şehirlerini bir araya getiren kuruluşların bu süreçte önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Vali Nedim Akmeşe, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.