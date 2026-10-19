Hindistan'ın gözü kulağı Niğde'de: Üretim sessiz sedasız başladı
Hindistan merkezli enerji şirketi Quality Power Electrical Equipments Limited, Türkiye'deki ortağı ile kritik üretime resmen başladı. İşte detaylar...
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Hindistan merkezli enerji şirketi Quality Power Electrical Equipments Limited, Türkiye'deki ortağı ile kritik üretime resmen başladı. İşte detaylar...
Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, Hindistan merkezli Quality Power Electrical Equipments Limited, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini yeni bir tesisle genişletti. Şirketin Hindistan borsasına yaptığı bildirime göre, Türkiye'deki iştiraki Endoks Enerji Sistemleri bünyesinde kurulan Niğde’deki Güç Dönüştürme tesisinde üretim 16 Ekim tarihinde resmen başladı.
Yeni tesis, şebeke ölçeğindeki Batarya Enerji Depolama Sistemleri (BESS) başta olmak üzere elektrik şebekelerine bağlı uygulamalarda kullanılacak güç elektroniği dönüştürücüleri ve eviricilerin (inverter) üretimine odaklanması bekleniyor.
Tesisin devreye alınması, Quality Power'ın yüksek gerilim ekipmanları ve güç kalitesi çözümlerinden güç elektroniği ve enerji depolama teknolojilerine uzanan ürün portföyünü genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, yeni üretim altyapısını uluslararası batarya enerji depolama sistemi siparişlerinin karşılanmasında kullanmayı hedefliyor. Üretim kapasitesinin ise operasyonel planlar ve müşteri teslimat takvimleri doğrultusunda aşamalı olarak artırılması öngörülüyor. Yatırımın, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekelerine entegrasyonu, şebeke esnekliğinin artırılması ve enerji depolama altyapısına yönelik küresel talebin karşılanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
Quality Power, 2011 yılında Endoks'ta yüzde 51 hisse edinerek Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmişti. Ankara merkezli Endoks; güç kalitesi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve elektrik sistemlerinin dijitalleşmesi alanlarında faaliyet gösteriyor. Yeni Niğde tesisi, şirketin mevcut mühendislik, tasarım ve sistem entegrasyonu yetkinliklerini üretim kapasitesiyle destekleyecek.
Üretimin başlangıcına ilişkin açıklama, Quality Power tarafından Hindistan'ın Ulusal Menkul Kıymetler Borsası (NSE) ve Bombay Menkul Kıymetler Borsası'na (BSE), SEBI'nin 2015 tarihli düzenlemelerinin 30. maddesi kapsamında iletildi. Şirket açıklamasında tesisin yıllık üretim kapasitesi, toplam yatırım tutarı veya yaratılması beklenen istihdam hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
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