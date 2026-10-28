Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin: Kan şekerinden bağırsaklara kadar etkili olan doğal çözüm... Peki ya biz ne yapmalıyız?

Harvard Üniversitesi tarafından paylaşılan beslenme bilgilerine göre 28 gram, yani yaklaşık 2 yemek kaşığı chia tohumu, 11 gram lif ve 4 gram protein içeriyor. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde besin değerini artıran chia tohumu, özellikle günlük lif ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabiliyor. BAĞIRSAKLARIN DÜZENLİ ÇALIŞMASINI DESTEKLEYEBİLİR Chia tohumunun öne çıkan özelliklerinden biri yüksek lif içeriği. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasında önemli rol oynuyor. Su veya yoğurt gibi sıvılarla temas eden chia tohumları, çevresinde jel benzeri bir yapı oluşturuyor. Bu özellik, sindirimin yavaşlamasına ve tokluk hissinin uzamasına katkı sağlayabiliyor. Yeterli su tüketimiyle birlikte lifli besinlerin tüketilmesi, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak chia tohumunun aşırı miktarda tüketilmesi, özellikle lifli besinlere alışkın olmayan kişilerde şişkinlik ve gaz gibi sindirim şikâyetlerine neden olabiliyor. KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR MU? Chia tohumunun kan şekeri üzerindeki etkileri de merak edilen konular arasında yer alıyor. İçerdiği lifler, sindirim sürecini yavaşlatarak yemek sonrası kan şekerinin hızlı yükselmesini sınırlamaya yardımcı olabilir. Ancak chia tohumunun tek başına kan şekerini düşürdüğü veya diyabeti kontrol altına aldığı bilimsel olarak kesinleşmiş değil. 2024 yılında yayımlanan ve 362 katılımcıyı kapsayan sekiz klinik araştırmanın değerlendirildiği bir meta-analizde, chia tohumu tüketiminin açlık kan şekeri, HbA1c ve insülin düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmadı. Bu nedenle chia tohumu, kan şekerini düzenleyen bir tedavi olarak değil, dengeli beslenmenin parçası olarak değerlendirilmeli. TOKLUK HİSSİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLABİLİR Chia tohumu, sıvıyla birleştiğinde şişerek jel benzeri bir kıvam alıyor. Bu özelliği ve yüksek lif içeriği sayesinde mide boşalmasını yavaşlatabilir ve kişinin daha uzun süre tok hissetmesine katkı sağlayabilir. Özellikle protein içeren sade yoğurtla birlikte tüketildiğinde daha doyurucu bir ara öğün hazırlanabiliyor. Ancak chia tohumu tek başına kilo verdiren veya yağ yakan bir besin olarak değerlendirilmemeli. Kilo kontrolünde toplam enerji alımı, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite belirleyici olmaya devam ediyor. YOĞURT VE CHİA TOHUMU NASIL HAZIRLANIR? Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu karışım için birkaç malzeme yeterli oluyor. Malzemeler: 1 küçük kâse sade yoğurt 1 yemek kaşığı chia tohumu İsteğe bağlı birkaç dilim muz veya çilek Bir miktar tarçın Hazırlanışı: Yoğurdu bir kâseye alın ve üzerine 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin. Karışımı iyice karıştırdıktan sonra buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Tohumlar sıvıyı emerek yumuşamaya başladığında üzerine taze meyve veya tarçın ilave ederek tüketebilirsiniz. Daha yoğun bir kıvam isteyenler karışımı buzdolabında daha uzun süre bekletebilir. CHİA TOHUMU TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Chia tohumu besleyici bir seçenek olsa da tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.