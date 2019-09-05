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MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kur ataklarından bugüne kadar gelen bir yıllık süre zarfında Türkiye ekonomisi, yeniden rayına oturmuş ve hızlı bir şekilde dengelenme sürecine girmeyi başarmıştır” dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:40
MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kur ataklarından bugüne kadar gelen bir yıllık süre zarfında Türkiye ekonomisi, yeniden rayına oturmuş ve hızlı bir şekilde dengelenme sürecine girmeyi başarmıştır” dedi.


MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyrak, Türkiye ekonomisinde reel sektöre yönelik ivme kaybının hafiflemesinin ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatlarına da olumlu yansıdığını kaydetti. Poyraz, “Nitekim bu dönemde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanımı ve reel kesim güven endekslerinde artış kaydedilmiş, ayrıca İSO’nun açıkladığı PMI ve MÜSİAD Satınalma Müdürleri Endeksinde de gözle görünür toparlanmalar gerçekleşmişti. Bu bağlamda tüketici fiyatlarındaki yıllık bazda artışının yüzde 15,01 seviyesine gerilemesi, yılın üçüncü çeyreğine yönelik olumlu bir tablo sunmaktadır. Önceki yılın ağustos ayında ülkemizin maruz kaldığı spekülatif döviz atağı sebebiyle üretim maliyetlerinde gözlenen artışlar, tüketici fiyatlarındaki dalgalanmaların temel belirleyicisi olmuştu. 2019 yılında geldiğimizde ise, bilhassa haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan döneminde döviz kurunda ciddi oranda istikrar sağlanması dikkat çekmektedir. Böylece kur ataklarından bugüne kadar gelen bir yıllık süre zarfında Türkiye ekonomisi, yeniden rayına oturmuş ve hızlı bir şekilde dengelenme sürecine girmeyi başarmıştır. T.C. Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında alınan 425 baz puanlık faiz indirimi kararı ve bunun piyasa faizlerine hızlı bir şekilde yansımış olması da iç talebin canlanmasına yönelik etkileri bakımından, enflasyon oranı üzerinde oldukça olumlu bir gelişme olmuştur. Bu bağlamda yüzde 15,01 seviyesine çekilen manşet enflasyonun Merkez Bankasının para politikalarıyla uyuştuğunu, faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve reel sektöre dolayısıyla da hem üretici hem de tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.


Faiz oranlarında gözlenen düşüşü olumlu karşıladıklarını bunun yanında, kredi risk primlerinde gözlenen artışların üzerine dikkatle eğilmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen Poyraz, “Nitekim MÜSİAD olarak sıklıkla üretim odaklı bir ekonomik modele geçiş yapmamız gerektiğini ifade ediyor, üretim ve yatırım hattında tatmin edici bir denge oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bunun için de üretimin sırtındaki faiz yükünü muhakkak olabildiğince asgari düzeyde tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:40
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