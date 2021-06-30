MÜSİAD Ankara Şube yöneticileri Yeni Akit temsilciliğini ziyaret etti

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan’a çalışmaları hakkında bilgi sunan MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, başkentteki üniversitelere dikkat çekerek, şunları söyledi: “İngiltere’ye baktığımızda 100 milyar Sterlin’den fazla eğitim gelirleri var. Bu gelir ciddi bir rakam. Biz şuan turizmden gelir bekliyoruz. Ama elimizde böyle bir potansiyel var. Bu alana vergi destekleriyle, sosyal güvenlik teşvikleriyle beraber bir destek verilirse Ankaramız sanayisinin yanında hizmet sektörüyle de öne çıkacaktır.” MÜSİAD heyetinde başkan yardımcıları Fatih Bilal Yülek, Ömer Bulut, Süleyman Boşça, Hüseyin Canyurt ve Şube Müdürü Mehmet Akif Baş da yer aldı.