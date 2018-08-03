Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını son dakika açıkladı. Başkan Erdoğan, Muş Havalimanı’nın isminin değiştiğini duyurdu. Peki Muş Havalimanı’nın yeni ismi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş Havalimanı'nın yeni ismine yönelik açıklamasında “Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz diyordu arkadaşlar ama Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor. Şimdi artık Muş Havalimanı demeyelim dedi arkadaşlara. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik” ifadesini kullandı.