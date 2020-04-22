Murzioğlu: “Çocuklarımız en büyük güvencemizdir”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu belirterek, “Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Murzioğlu, yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin; kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini el birliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıl dönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutladıklarını ifade eden Murzioğlu, “Bize bu gururu yaşatan, aydınlık geleceğimizin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimize minnet duyuyoruz” diye konuştu.

Murzioğlu, kutlama mesajında şunları söyledi: ’Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel ve anlamlı günün asıl coşkusunu da gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bırakmıştır. Ulu Önder Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir. Kurtuluş Savaşının hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Onların canlarını ortaya koyarak verdikleri bu mücadeleyi, biz iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyüterek sürdüreceğiz. Özellikle de ülkemizin ve tüm dünyanın korona virüs salgını ve ekonomik etkilerine karşı çare aradığı bu süreçte, Türk iş dünyası olarak çalışmayı ve üretmeyi devam ettireceğiz. Tüm çabamız, geleceğimiz olan çocuklarımıza zengin, büyük ve aydınlık bir Türkiye armağan etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere egemenliğimizin kazanılmasında mücadele veren ve muhafaza eden kahramanlarımızı minnetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı onur ve gururla kutluyoruz”