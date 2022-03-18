Muriç'ten Türkiye itirafı

Lazio'dan Mallorca'ya kiralık olarak giden Fenerbahçe'nin bir dönem fırtına estiren santraforu Vedat Muriç, Lig Radyo'da yayınlanan Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk takımlarından teklif aldığını söyleyen Muriç, ülkeye tekrar gelmek istediğini belirtti.

Vedat Muriç'in konuya dair açıklamaları şu şekilde:

Ocak ayı gelmeden önce Lazio ile konuştuk. Lazio kiralık vermeyeceğini, bonservisle satacağını söyledi. Ancak ben Sarri ile bir görüşme yaptım. 'Belki sahada duruşumu beğenmiyorsun, idmanda iyi çalışmıyorumdur. Bana eksiklerimi söylersen ben de ona göre çalışırım' dedim. O da çalışmamdan çok memnun olduğunu, ancak sistemine uymadığımı belirtti. 'Ben Napoli'de de Higuain'i oynatmadım. Kısa ve çabuk forvetlerle oynamak istiyorum' dedi. Yani 'Sen benim futbolcum değilsin' anlamında konuştu. Sonrasında kiralık için kolaylık sağlandı. Evet o süreçte Türkiye'den teklifler aldım. Hatta Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Görüşmelerimiz de oldu menajerlerim aracılığıyla. Fakat burada önemli olan şey Lazio'nun isteğinin karşılanmasıydı. Mallorca da kümede kalmak için varını yoğunu ortaya koyup en yüksek teklifi verdi. Kulübüm de en iyi teklifin Mallorca'dan geldiğini, eşit bir teklifin gelmesi gerektiğini söyledi. Malum olarak Türkiye'deki kulüplerin finansal durumu buna müsait değildi ve Mallorca'nın yolunu tuttuk.

Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu. Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. 8 yılım orada geçti ve hayatımızı oraya göre inşaa ediyoruz.