Muriç, Fener'e dönüyor mu?

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, İtalya'da istediğini bulamadı ve geri dönme kararı aldı. Muriç'in, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile telefon görüşmesi yaptığı ve Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalyan devinde istediği form seviyesini yakalayamayan Vedat Muriç'in Çizme macerası bitmek üzere. Lazio yönetimi, Kosovalı futbolcu hakkında nihai kararını verdi.

Ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre, görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atma başarısı gösteren Vedat Muriqi'nin Lazio'da gözden çıkarıldığını öne sürüldü.

Söz konusu haberde, 20 milyon euro Transfer maliyetine ek olarak yıllık 2.2 milyon euro net maaş alan deneyimli golcünün performansının büyük hayalkırıklığı yarattığı ve kendisinin dahi bu durumdan memnun olmadığı kaydedildi.

Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin, ara transfer döneminde Vedat Muriç'i elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.

Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye geri dönmek adına teknik direktör Vitor Pereira ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İstanbul'a dönmeyi arzuladığını Portekizli teknik adama ilettiği kaydedildi.

Vedat Muriç'i en az 15 milyon euro bedelle satarak zararının minimize etmek isteyen Lazio'nun bu ara transfer dönemine özel olarak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu dönemde Lazio, Fenerbahçe haricinde diğer takımlardan gelen teklifleri de değerlendimeye alacak.