Murat Sancak'tan ilginç Batshuayi açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bonservisi Chelsea'de bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik direktörü Montella'nın Belçikalı forvete övgüler yağdırmasına değinen Sancak, Batshuayi'nin transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Süper Lig'deki en beğendiği forvetin Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi olduğunu ve çok eleştirilen ismi seneye takımında görmek istediğini ifade etmesinin ardından Başkan Murat Sancak'tan konu ile ilgili açıklama geldi.

Assombalonga 12, Balotelli de 13 gol atfmış. Neden Batshuayi'yi alayım?

Sabah'a konuşan Sancak, Belçikalı forvetin transfer listelerinde olmadığını vurguladı, ''Batshuayi şu anda bizim gündemimizde yok. Zaten bizim yabancı golcülerimiz zaten var. Assombalonga ve Balotelli. Batshuayi kaç gol atmış? Baktığınız zaman Assombalonga 12, Balotelli de 13 gol atmış. Neden Batshuayi'yi alayım? Montella isteyebilir normal ama Batshuayi transfer gündemimizde yok.'' dedi.

Michy Batshuayi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol atmayı başardı.

'Beğenmiyorlarsa seneye biz alalım'

İtalyan teknik direktör, geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki forvete övgüler yağdırmış ve, Ligde en beğendiğim forvet Batshuayi. Takıma çok yardımcı oluyor. Beğenmiyorlarsa seneye biz alalım.'' diye konuşmuştu.

Süper Lig’de 31 maçta 14 golü var

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ancak buna rağmen Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 31 maçta 14 golü bulunan ve zirve yarışında yer alan Belçikalı, krallık yarışını ilk sırada tamamlamayı amaçlıyor.