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Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü!

Murat Özdemir'in işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı papağan hayatını kaybetti.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:11

Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından önceki gün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e 'hayvana eziyetten' işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

Ameliyat edilmişti, öldü

Öte yandan, kötü muameleye maruz kalan papağan ile ilgili de önemli gelişmeler yaşandı.

Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde ameliyat edildi.

Ancak Superhaber'in ulaştığı bilgilere göre; "Bahtiyar" isimli papağan, yapılan tüm tıbbi müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Papağanın ölüm nedeninin kesin tespiti için kuştan alınan örnekler pataloji servisine gönderildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:11
  1. İstanbul
  2. murat özdemir
  3. papağan
  4. işkence gören papağan

YORUM YAZ

  • halil45halil4557 dk önce
    bu murad deli raporu almak istiyor onun icin delilik yapiyor, deli raporu alinca kimse bisey yapamacak murada
  • ümitümit1 sa önce
    Peki cezası ne olacak ? Para cezası değilmi ? Yazıklar olsun bu kanunlara adam hem cani hemde psikolojimizi bozdu bunun cezası ne olacak. Hani Akp caydırıcı kanunlar yapacaktı hayvan hakları için ? Acun denen mahluk seninde Allah belanı versin nerde mahluk adam var nerde Türk ahlakını bozan program var bulup getiriyorsun. O ŞEREFSİZ kuşa eziyet ederken sende seyredip güldünmü umarım aynı sonu yaşarsınız ikinizde ......
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Zaten bu terbiyesiz ahlaksiz adami hic sevmezdim ve cezalandirilmasini isterdim bu zavalli hayvan sayesinde guzel bir ceza alacagina inaniyorum.
  • NurNur1 sa önce
    Allah cezanı versin yedin hayvanın başını daha iflah olmazsınyazıklar olsun ailenede göz yumdukları için Allahbunu yanınıza bırakmaz inşallah bu adamı bir daha medyada görmek istemiyoruz haber yapmayınyakında üzgünüm havalarında şov yapar vermeyin o görüntüleri lütfen!!!

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