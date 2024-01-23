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Gündem Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut
Gündem

Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut

Yeniakit Publisher
2024-01-23 18:12:00 -
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Derneğini ziyaret etti. Şoför esnafının dertlerinin dinlenmesi gerektiğini belirten Kurum, "Tabii bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, dernek başkanı Mehmet Salih Çelik ve minibüs esnafı tarafından karşılandı.

Burada konuşma yapan Kurum, Dernek Başkanından minibüs esnafının sorunlarını dinlediğini, notlarını aldığını, sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut"

Minibüsçülüğün zor bir meslek olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'u anlamak isteyen, bu şehrin insanlarının ne demek istediğini, önce sizden, şoför esnafımızdan dinleyecek. Gelecek sizinle istişare yapacak ki, 'Şoförümün, esnafımın ne derdi var, ne problemi var', bu istişareleri gerçekleştirecek. Tabii bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Bu kadar da şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Çünkü az önce Başkanım da ifade etti; minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin, can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de koyulmadığını net bir şekilde görüyoruz."

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafın sorunlarını çözmenin gayreti içinde olduklarını aktaran Kurum, "Minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. Siz istediniz biz yaptık ve AK Parti olarak, metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi, Meclis'imizden geçirdik. Ben size Murat Kurum sözü veriyorum. Kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum ki, biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüz, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." diye konuştu.
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Bakırköy adayı Ali Talip Özdemir ile birlikte büyükşehirde uyum içerisinde çalışacaklarına da dikkati çeken Kurum, Bakıröy'ün makus talihini değiştirmek istediklerini, farklı gündemler peşinde koşmadan ve İstanbul'u bir basamak olarak görmeden İstanbul'un sorunlarına odaklanacaklarını kaydetti.

Ali Talip Özdemir de esnaftan Kurum'a destek talebinde bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Çelik ise mesai başlangıcı ve çıkışlarında ayakta yolcu almak zorunda kaldıkları, bu durumda kendilerine ceza yazıldığı ancak ayakta yolcu alamadıkları zaman para kazanamadıkları şikayetinde bulunarak, en azından mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde buna bir çözüm bulunmasını istedi.

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