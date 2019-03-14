Murat Erkan kimdir nereli ve kaç yaşındadır Murat Erkan yeni görevi ne?

Murat Erkan kim olduğu merak edilmekte. Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünden mezun olan Murat Erkan, 2010 yılında Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programını tamamladı. Murat Erkan Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katıldı. Murat Erkan Aralık 2015 itibarıyla Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Murat Erkan kimdir? Murat Erkan yeni görevi ne?

Murat Erkan Kimdir?

1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Erkan, 2010 yılında Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programı’nı tamamladı. Profesyonel iş hayatına Toshiba’da başlayan Erkan, Biltam Mühendislikte Uygulama Mühendisi olarak görev aldıktan sonra, Cisco Türkiye’de Türkiye’nin ilk “Sistem Mühendisi” olmuştur. 10 yıl süre ile Cisco Systems’da çeşitli zamanlarda Teknoloji, Satış, İş geliştirme ve Kanal yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Turkcell Superonline’daki görevinden önce 2006 yılından itibaren Aneltech’de Telekom, Mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdürdü. Haziran 2008’de Turkcell Superonline Genel Müdürü olarak çalışmaya başladı. Nisan 2015 itibarıyla Satış Fonksiyonuna bağlı Ev ve Bireysel Grup Başkanı olarak atandı.