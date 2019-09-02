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Murat Emir kimdir? CHP Ankara milletvekili Murat Emir'in hayatı, yaşı, kariyeri

Murat Emir kimdir? Murat Emir kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Murat Emir'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. İşte Murat Emir kimdir? sorusunun cevabı...

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:53
Murat Emir kimdir? CHP Ankara milletvekili Murat Emir'in hayatı, yaşı, kariyeri

Murat Emir kimdir? Murat Emir kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? Murat Emir'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. İşte Murat Emir kimdir? sorusunun cevabı...

Murat Emir kimdir?

Murat Emir 31 Mart 1969 tarihinde Ali Bey ve Şehriban Hanım'ın çocuğu olarak Malatya'da doğdu.

1985 yılında Ankara İncirli Lisesini bitirmesinin ardından 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1992 ve 1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı. 2008 yılında Almanya'de Heidelberg Üniversitesi Lazer Fiziği bölümünde master yaptı.

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Emir, 2013 yılında yazmış olduğu “Etik ve Hukuki Yönleriyle Araştırma Biyobankacılığı” başlıklı doktora teziyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Tıp Tarihi ve Etik Doktorasını bitirdi.

2012 yılından itibaren Dünya Göz Hastanesi'nde operatör doktor olarak çalışmaya başladı.

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda yer alan Emir, hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara 2. bölge milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Ankara 2. bölge milletvekili olarak meclise girdi. Anayasa Komisyonu üyesidir.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:53
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