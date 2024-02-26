Munzur Dağı'nın en tatlı rengi!

Erzincan ile Tunceli arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya uzanan Munzur Dağlarında çok sayıda dağ keçisi görüntülendi. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi. Dağ keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunuyor.

İstanbul’dan Erzincan’a gelen Suzan Ağgül, “Burası çok güzel. Yaban hayatı oldukça zengin. Dağ keçilerini izlemek keyifli oluyor” dedi.