Münbiç’te kirli oyun! Türkiye tepkili

yeniakit.com.tr Türkiye, Fırat’ın doğusuna girecek. Kahraman Türk ordusu, Afrin’de olduğu gibi Fırat’ın doğusunda da YPG/PYD/PKK’lı teröristleri temizleyecek. Ancak, Türkiye’nin harekat hazırlıkları yaptığu şu günlerde, bir diğer operasyon planlaması yapılan Münbiç’te kirli oyunlar oynanmaya başlandı. Türkiye’nin harekatı an meselesiyken, terör örgütü YPG, işgal altında tuttuğu Münbiç’ten çekildiğini açıkladı. YPG’nin açıklamasından kıra süre sonra, katil Esed rejimi Münbiç’e girdiğini, ve bölgeye kendi bayraklarını astıklarını iddia etti. Rusya bu durumu memnuniyetle karşıladı, Türkiye ise konuya dair peş peşe açıklamalar yaptı. Önce Dışişleri Bakanlığı, yarınki Rusya görüşmesinde konunun masaya geleceğini belirtti, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı tavrını ortaya koydu.

Bölgeyi Esed’e teslim ettiler

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonun yanı sıra, Münbiç’i de teröristlerden arındıracağını belirtti. Buna karşın Münbiç’i işgal altında tutan YPG, kenti Esed rejimine teslim ettiğini açıkladı. Reuters’a konuşan YPG/PKK sorumlusu, Münbiç’ten çekildiklerini açıkladı.

“Esed bayrakları asıldı”

Terör örgütünün kararını dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, bundan kısa süre sonra Esed’in Münbiç’e girdiğini iddia etti. Ajansa konuşan Esed ordusundan bir şahıs, Münbiç’e girdiklerini ve bayraklarını sallandırdıklarını öne sürdü.

Rusya: Memnuniyetle karşılıyoruz

Esed’in en büyük destekçisi Rusya, bu iddialardan memnun oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin Münbiç’e girmesini “memnuniyetle” karşıladıklarını söyledi. Peskov, “Bu, bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması bakımından olumlu bir adım.” dedi.

ÖSO doğrulamadı

Tüm bunlar yaşanırken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ‘Suriye ordusunun Münbiç'te kontrolü ele aldığı’ bilgisini doğrulamadı.

“Rusya’da konu masaya gelecek”

Yarın Türk heyeti Rusya’ya gidecek. TV 24’ün Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Münbiç’te yaşandığı iddia edilen bu olaylar, yarınki görüşmede masaya yatırılacak. Söz konusu habere göre Dışişleri kaynakları, “Rusya'daki görüşmede konu masaya gelecek” açıklamasında bulundu.

Erdoğan: İstihbaratla görüştüm, kesin bir şey yok

Bugün Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbaratla görüştüğünü, kesin bir şey olmadığını söyledi. Ayrıca Erdoğan, Putin’le hem telofanda hem de yüz yüze bir görüşme olacağını da kaydetti. Erdoğan konuya dair şunları söyledi:

“Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik bir çalışma, psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım. Henüz kesin bir şey söz konusu değil. Rusya'nın bu noktada, ciddi, resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok. Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanının riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından belki benim de Sayın Putin ile hem telefon hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları bizim bu arada çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor.”

MSB: Uyarıyoruz!

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin bölge halkı adında açıklama yapma hakkının olmadığı ve diğer unsurları kente davet etme yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir.”