Münbiç'te 28. devriye tamamlandı

TSK, ABD silahlı kuvvetleri ile birlikte Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 28'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 11 Ağustos 2018 tarihinde 28’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi.