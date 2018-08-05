Münbiç'te 25'inci devriye görevi yapıldı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin yerine getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 25'inci devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.