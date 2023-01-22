Muleka'ya sürpriz talip

Ara transferde kadrosunu Vincent Aboubakar ile güçlendiren Beşiktaş'ta, sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka'ya talip çıktı.

Mısır ekibi Al Ahli, Demokratik Kongolu forvet için 4 milyon avroluk teklifte bulundu. Ancak siyah-beyazlıların 23 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Muleka, rakip fileleri 5 kez havalandırırken 2 de gol pası verdi.

Siyah-beyazlı ekibin 3 milyon 350 bin avro karşılığında kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu futbolcunun sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.