Muleka'ya sürpriz talip
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka için Mısır ekibi Al Ahli 4 milyon avro teklif etti.
Ara transferde kadrosunu Vincent Aboubakar ile güçlendiren Beşiktaş'ta, sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka'ya talip çıktı.
Mısır ekibi Al Ahli, Demokratik Kongolu forvet için 4 milyon avroluk teklifte bulundu. Ancak siyah-beyazlıların 23 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmadığı öğrenildi.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan Muleka, rakip fileleri 5 kez havalandırırken 2 de gol pası verdi.
Siyah-beyazlı ekibin 3 milyon 350 bin avro karşılığında kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu futbolcunun sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.