Mükemmeli hedefleyenlerin buluşma noktası

Dünya Eğitim Vakfı tarafından kurulan Biruni Üniversitesi, sağlık meslekleriyle ilgili tüm branşları bünyesine katarak İstanbul’un merkezinde yer alan Topkapı’daki yerleşkesinde 6 yılı geride bıraktı. ’’Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak için sağlık eğitimi verilen tüm branşlarda onlara kapımızı açtık’’ diyen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve ekibi yeni dönem öğrenci adaylarına kapılarını açtı. ‘Başarı tesadüf değildir’ diyen Prof. Dr. Adnan Yüksel, bir soyadı üniversitesi olmadıklarını vurgulayarak, ‘’Biz, 11nci asra damgasını vurmuş olan Biruni’den ilham alıp yola koyulanların üniversitesiyiz. Öğrencilerimizi de 21nci yüzyılın Birunileri olarak yetiştiriyoruz’’ mesajının ardından müjdeli haberleri şu şekilde sıraladı:

İstanbul’un merkezinde, tarihi surların karşısında geniş sosyal imkanlarıyla yeşillikler içerisinde bir kampüs hayatı sunan üniversitemizde 6 Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bulunuyor. Eğitimde Biruni Metodu (BirDeHa) ile öğrenim gören öğrencilerimize birçok fırsatı bir arada sunuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde ileri teknoloji ile donatılmış hastaneler, bilimsel araştırmalarla projeler, uygulama alanları ile laboratuvarlar, uluslararası fırsatlar, güçlü akademik kadromuz, çift diploma ve yandal imkânlarımız, burs çeşitliliğimizle Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesiyiz. Biruni Üniversitesi bu yıl yeni olarak Hemşirelik bölümünün İngilizcesi ve Moleküler Biyoloji ve genetik bölümünün Türkçe olanına öğrenci kabul edeceğiz. Bir başka yeniliğimiz ise ikinci bir hastane daha açacak olmamız. İnşaatına başlanan Biruni Üniversite Hastanesi, 600 yataklı ve son sistem teknoloji alt yapısına sahip olacak.

ULUSLARARASI FIRSATLAR

Alanında öncü ve itibarlı uluslararası kurum/ kuruluşlarla iş birlikleri geliştiren üniversite, sektörünün lider kuruluşlarıyla stratejik ortaklıklar yapıyor. Ayrıca Erasmus+ kapsamında Avrupa’da çok sayıda üniversite ile öğrenci değişimi ve staj hareketliliği programları uyguluyor.

GÜÇLÜ AKADEM ÜÇLÜ AKADEMİK KADRO

Alanında yetkin, araştırma performansı ve bilimsel yayın verimliliği yüksek, yurtdışı tecrübesi ve evrensel vizyonu olan akademik kadroya sahip olan Biruni Üniversitesi, bilim insanı yetiştirme programlarıyla öne çıkıyor. “Bilimin Geleceği” sloganıyla yola çıkan Biruni Üniversitesi, evrensel deha Biruni’ye yakışır bir bilim anlayışı ile geleceğin Biruni’lerini yetiştirmek için eğitim yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor. illikler ayatı 6 kokulu nstitüsü uni renim iz ji n ni’ye Geçen hafta ba eçen hafta başlayan Biruni Üniversitesi iruni Üniversitesi tercih tan ercih tanıtım günleri günleri 14 Ağustos ak ustos akşamına kadar devam edecek. adar devam edecek.

FAKÜLTELER

● Diş Hekimliği Fakültesi ● Eczacılık Fakültesi ● Eğitim Fakültesi ● Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ● Sağlık Bilimleri Fakültesi ● Tıp Fakültesi ● Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

● BİRATTO ● Biruni TÖMER ● Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ● Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi ● Kariyer Merkezi ● Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi ● Sürekli Eğitim Merkezi ● Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ● Meslek Yüksek Okulu