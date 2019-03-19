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Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı

Mahkeme, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verdi.

19 Mart 2019 Salı 10:58
Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı

Oyuncu Müjdat Gezen'in eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatı katılmazken, müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Gezen'in duruşmada hazır olmadığını, avukatının da mazeret bildirmediğinin görüldüğünü tutanağa yazdırdı.

Müşteki Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık duruşmaya dördüncü celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Müşteki Burhan Kuzu'nun davaya katılan olarak kabulüne karar veren mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmalara gelmeyen, bu celse de herhangi bir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanık Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Davanın geçmişi

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017 tarihinde Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtmişti.

Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:58
  1. İstanbul
  2. Müjdat Gezen

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  • Kocasolak Kocasolak 22 dk önce
    Resmî şimdide kutuplaşma olur, YAPMAYIN der. Ayasofya içinde korkuyor ya.

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