Muhteşem üçlü: Zerdeçal karabiber zeytinyağı karışımının faydaları ve yapılışı

İşte zerdeçallı zeytinyağı kürünün sağlığımıza hiç duymadığımız o faydaları...

Kanser hastalıkları hakkında birçok araştırma ve çalışma yürüten Anderson, Doğu Hindistan halkında görülen kanser vakalarının çok düşük oranlarda olduğunu fark etti. Araştırmalarına devam ettiğinde ise halkın sık sık zerdeçal tükettiğini tespit etti. Dr. Anderson, araştırmaları sonucunda 3 malzemeyle kanserden korunmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Dr. Carolyn Anderson tarafından verilen bitkisel tarifin içerisinde zerdeçal, öğütülmüş karabiber ve zeytinyağı bulunmaktadır. Zerdeçal özellikle prostat, kolon, meme, beyin ve diğer kanser türlerine yakalanma riskini önlemektedir. Karabiber ise bu önleyici etkiyi %200 oranında kuvvetlendirir.

Ünlü Dr. Carolyn Anderson, hazırlanan karışımın çorbalarla, yemeklerle ya da salatalarla birlikte tüketilebileceğini açıkladı. Kürü hazırlamak için ½ tatlı kaşığı saf zeytinyağı, ¼ tatlı kaşığı zerdeçalı ve ¼ tatlı kaşığından biraz daha az olacak şekilde az öğütülmüş taze karabiberi karıştırmak gerekiyor.

Hazırladığınız karışımı pişen yemeklerin içerisinde tüketecekseniz, yemeğin sonuna ilave etmeniz tavsiye edilmektedir. Ayrıca günde en az 3 kez, düzenli şekilde tüketmeye de özen göstermelisiniz.

Dr. Anderson, yapılan bu karışım ile kanseri engellemenin mümkün olduğunu açıkladı. Aynı zamanda mevcut olan kötü huylu kanser hücrelerinin öldüğüne de dikkat çekti. Yapılan araştırmalar, kemoterapi tedavisi ile sonuç alınamayan kanser vakalarında dahi zerdeçalın olumlu etkiler sağladığını kanıtlamıştır.

Muhteşem üçlü zerdeçal karabiber zeytinyağı karışımı nasıl yapılır?

1 yemek kaşığı zerdeçal

½ tatlı kaşığı kadar karabiber

½ fincan zeytinyağı (tercihen sızma olmalı)

Öncelikle bir tavada zeytinyağı ve zerdeçalı karıştırın. Üzerine karabiberi ekleyin. Tavanın altını açarak ısınmasını bekleyin. Bu sırada malzemelerin yanmamasına dikkat etmelisiniz, yalnızca ısıtılması gerekiyor. Hazırladığınız karışımı yoğurtla karıştırarak tüketin. Bu kür, her gün düzenli olarak tüketilebilir.

Diyabet hastalığınız yoksa içerisine az miktarda bal da ilave edebilirsiniz. Günde 3 kez düzenli şekilde yerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir, hastalıklardan korunursunuz ve vücut direnciniz artış gösterir. Aynı zamanda genetik olarak kansere yakalanmaya meyilli olan kişilerde, riski ortadan kaldırır.

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