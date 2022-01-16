Kış aylarının vazgeçilmez lezzetli zencefil çayı, birçok hastalığa kalkan oluyor. Ana vatanı Güney Çin olan zencefil; Hindistan ardından Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Karayipler'e yayılarak günümüz sofralarına kadar girmeyi başarıyor. Alternatif tıp alanında sıklıkla tercih ettilen zencefil; baharat veya taze şekilde kullanılıyor.

Muhteşem üçlü: Bal, limon ve zencefil

Metobolizmayı hızlandırdığı bilindiği için kilo verme ve yağ yakımında etkili olduğu biliniyor. Mide bulantısı ve boğaz ağrısı gibi birçok durumda etkili sonuçlar verdiği için ilaç kullanmak istemeyenler için mucizevi bir bitki olarak anılıyor. Aromalı, keskin acı bir tadı, aromalı hoş bir kokusu olan zencefilin sabahları kalkmakta zorlananlara ve gündüz çok üşüyenlerin kullanması öneriliyor.

Zencefil neye iyi gelir?

Zencefil mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.

Zencefil kusmaya ve mide bulantısına karşı son derece etkilidir.

Zencefil ishali ve bağırsak bozukluklarını giderir.

Zencefil bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Zencefil regl ağrılarını azaltır.

Zencefil öksürüğü keser. Öksürüğe iyi gelir.

Zencefil metabolizmayı hızlandırır ve iştah açar.

Zencefil her gün tüketilir mi?

Zencefil tüketmek kilo vermeyi kolaylaştırır. Yoğun diyet nedeniyle yavaşlayan metabolizmayı hızlandırır. Metabolizma yavaşladığında verdiğiniz tüm kiloyu geri alabilirsiniz. Her gün zencefil tüketmek bu sorunun önlenmesinde yardımcı olabilir.

Zencefil tansiyon yükseltir mi?

Zencefil bilinenin aksine tansiyonu kesinlikle yükseltmez. İçindeki kimyasal bileşenlerin hipertansiyon olarak bildiğimiz yüksek kan basıncını azaltıcı bir etkiye sahiptir. Fakat yüksek kan basıncını düşürmek için zencefil tıbbı tedavi gerekiyorsa mutlaka tıbbı tedavi yolu izlenmelidir.

Hamileliler zencefil içebilir mi?

Zencefil hamile kadınlara faydası olan bir bitkidir. Hamilelik dönemi boyunca bazı şekillerde tüketilebilir. Oldukça fayda sağlayan zencefil hamile kadınlara birçok fayda sağlıyor. Bu dönemi ağrısız bir şekilde geçirmesine oldukça fazla sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

Kök zencefil nasıl kullanılır?

En çok tüketim şekli rendeleyerek tüketim şeklidir. Özellikle zencefil kökü rendelenir ve tüketilir. Taze zencefil balık ya da tavuk yemeklerinde sürekli olarak kullanılır. Rendelenmiş olan zencefil yapılan bu yemeklere ilave edilmektedir

Toz zencefil, bal, limon karışımı

Bal ve limonun aromasıyla zenginleşen zencefil çayı tarifi...

Malzemeler

Taze zencefil

Bal

1 çubuk tarçın

Yarım limon

Hzırlanışı

Zencefil çayı yapımı için öncelikle suyu kaynatın. 5 dakika bekledikten sonra çayı demleyeceğiniz demliğe ceviz büyüklüğünde iki parça zencefili kabuğunu soyarak ekleyin. Çubuk tarçını da ekleyip 10 dk. bekletin. Demlenen taze zencefil çayını fincanlara alın bolca limon suyu sıkın. Tercihe göre istenen miktarda bal ile karıştırıp servis edin.

Zencefil bal limon karışımı faydaları