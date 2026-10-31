Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Haritacılara giden yol açılıyor

Yahya’nın Bahar’ı yanına alıp yaptığı hamle, Korkut ve Ulak arasındaki dengeleri değiştirir. Ulak için artık bu bir şahsi meseledir. Korkut hem Bahar’ı hem de Yahya’yı korumak istese de Ulak intikamın peşini bırakmaz.