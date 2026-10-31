Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Haritacılara giden yol açılıyor
TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisi 1 Kasım Pazar akşamı (yarın) saat 20.00’de yüz doksan birinci bölümüyle ekrana gelecek.
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TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisi 1 Kasım Pazar akşamı (yarın) saat 20.00’de yüz doksan birinci bölümüyle ekrana gelecek.
Teşkilat’ın yeni bölümde neler olacak?
Altay, Barlas’ı köşeye sıkıştırmıştır. Her ne kadar Altay, onun Öğretmen olduğuna emin olsa da Barlas oyunlarına devam etmektedir.
Yahya’nın Bahar’ı yanına alıp yaptığı hamle, Korkut ve Ulak arasındaki dengeleri değiştirir. Ulak için artık bu bir şahsi meseledir. Korkut hem Bahar’ı hem de Yahya’yı korumak istese de Ulak intikamın peşini bırakmaz.
Azra’nın getirdiği önemli istihbaratlar sonucunda Teşkilat, Haritacılar’a hiç olmadığı kadar yakındır. Çünkü Kurtbey, düşmanı avlamaya ormana inmiştir…
Teşkilat’ın güçlü oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman, Melisa Akman, Ayşen Gürler, Ahmet Yıldırım, Baki Davrak, Ferhan Vural ve Murat Han ve Savaş Özdemir ve Ali Seçkiner Alıcı ve Selim Bayraktar ve Uğur Yücel yer alıyor.
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