  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci Koç, paraya para demeyecek! Sivas'ta düğmeye bastılar Sözcü gazetesi 50 çalışanının kapının önüne koydu! Türkiye'den İsrail ve Yunanistan'a bir darbe daha Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu Skandal satışın ihale saati Mustafa Kemal'in ölüm saatinden hemen sonra! CHP'li belediyede rant uğruna skandal satış Soruşturmada ortalık alev aldı! Bakırköy Belediyesi’ndeki dev operasyonda 40 kişi için tutuklama istendi!
Gündem Herkes yağmurdan kaçtı, o engelli arkadaşına koştu! Yusuf’un duyarlılığı gönülleri ısıttı!
Gündem

Herkes yağmurdan kaçtı, o engelli arkadaşına koştu! Yusuf’un duyarlılığı gönülleri ısıttı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, okul bahçesinde aniden başlayan yağmurdan kaçan öğrencilerin aksine tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yalnız bırakmayarak yardımına koşan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, sergilediği duyarlı davranışla takdir topladı.

Bölükyayla İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlenen prova sırasında aniden bastıran yağmura yakalanan öğrenciler, korunmak için okul binasına yöneldi.

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki sınıf arkadaşı Elif Güngör'ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta zorlandığını fark etti.

Arkadaşının yanına giden Yusuf, Elif'in okul binasına ulaşmasına yardımcı oldu.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yusuf'un davranışı takdir topladı.

Okulda düzenlenen Yıllık Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda Yusuf Orman'ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti
7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

İslam

7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

Bilecik Müftülüğü’nden örnek program: Sabah namazında gençlerle buluştular
Bilecik Müftülüğü’nden örnek program: Sabah namazında gençlerle buluştular

Gündem

Bilecik Müftülüğü’nden örnek program: Sabah namazında gençlerle buluştular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23