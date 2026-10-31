Herkes yağmurdan kaçtı, o engelli arkadaşına koştu! Yusuf’un duyarlılığı gönülleri ısıttı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, okul bahçesinde aniden başlayan yağmurdan kaçan öğrencilerin aksine tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yalnız bırakmayarak yardımına koşan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, sergilediği duyarlı davranışla takdir topladı.
Bölükyayla İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlenen prova sırasında aniden bastıran yağmura yakalanan öğrenciler, korunmak için okul binasına yöneldi.
Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki sınıf arkadaşı Elif Güngör'ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta zorlandığını fark etti.
Arkadaşının yanına giden Yusuf, Elif'in okul binasına ulaşmasına yardımcı oldu.
O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yusuf'un davranışı takdir topladı.
Okulda düzenlenen Yıllık Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda Yusuf Orman'ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.