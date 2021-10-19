Ekim ayıyla birlikte pek çok kişi Muhtarlar Günü'nün ne olduğunu ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Muhtarlar Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü ne zaman?

19 Ekim 2015'te yayımlanan genelgeyle birlikte Muhtarlar Günü belirlenmiştir. Her yıl 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Söz konusu genelgede Muhtarlar Günü'yle ilgili olarak "Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer alıyordu.

Afrika’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Muhtarlar Günü" programına video mesaj gönderdi.

Erdoğan, Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarla gönül gönüle vererek, yaptıkları işlerden birinin de 2015'te aldıkları bir kararla 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan etmek olduğunu anımsatarak, Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı seçilişinin ardından 2015'in başından itibaren 81 vilayetin tamamından muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmeye başladıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 50 ayrı toplantıyla ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızla zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk. Bu toplantılarımızda, hasbihal etmenin yanında, gerek muhtarlarımızın gerekse muhtarlarımız aracılığıyla pek çok vatandaşlarımızın, mahallemizin, şehrimizin sıkıntılarını çözdük. Sizlerle birlikte geliştirdiğimiz bu yöntemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ihdas ettiğimiz Muhtarlık Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi ile kurumsallaştırarak, daha etkin şekilde kullanılabilir hale getirdik."

Bu mekanizmalar vasıtasıyla muhtarların ve muhtarlıkların meselelerinin en üst düzeyde ve tek elden takibini sağladıklarını anımsatan Erdoğan, muhtarlara illerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer yerlerde ise belediye başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettiklerini de aktardı.

Mevlana'nın "Dert, insana yol gösterir" sözünü anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep birlikte dertli olacağız ki ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı görebilelim. Biz, bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük, bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."​​​​​​​